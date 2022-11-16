شاهد.. 2000 مليار دولار طلبتها الاستخبارات السعودية لاسقاط بشار الاسد

العالم- السعودية

وكان حمد بن جاسم ال ثاني كشف في مايو 2022 في اطار حديثه عن الحرب في سوريا وفق مقطع قصير جدا نشرته قناة لصحيفة "القبس" الكويتية في يوتيوب، قال بن جاسم ان غرف عمليات أنشأت عام 2011 وكان فيها مندوبون "سعودي قطري اردني تركي، والامريكان كانوا موجودين هناك". وكان كل شيء يمر من خلال هذه اللجنة سواء كانت هنا او هنا حسب كلام حمد في إشارة الى غرفة عمليات "الموك" في الأردن وغرفة عمليات "الموم" في تركيا، وهذه الغرف كانت مهمتها اسقاط النظام في سورية تحت ستار ما عرف بالثورة السورية.

وأضاف حمد: لذلك جاء في مرحلة من الحرب استلم فيها بندر بن سلطان الاستخبارات السعودية، وقد تم تسليمه ملف اسقاط النظام، وبدا يخطط لكيفية اسقاط النظام في سورية. وكانت رغبة اسقاط النظام رغبة جميع هذه الدول.

وقال حمد طلب بندر ميزانية ضخمة بحدود 2000 مليار دولا. وكشف حمد انه بعد ان كانت قطر تتصدر الملف في الأشهر الأولى، اصبح الملف بيد بندر وبدا الخلاف بيننا على كيفية إدارة الموضوع وجاءت الميزانية الضخمة لتنفيذ المهمة.