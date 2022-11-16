الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. 2000 مليار دولار طلبتها الاستخبارات السعودية لاسقاط بشار الاسد

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتصريحات قديمة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم ال ثاني يكشف فيها ان الاستخبارات السعودية طلبت ميزانية ضخمة بحدود 2000 مليار دولا لاسقاط حكومة بشار الاسد في سوريا.

العالم- السعودية

وكان حمد بن جاسم ال ثاني كشف في مايو 2022 في اطار حديثه عن الحرب في سوريا وفق مقطع قصير جدا نشرته قناة لصحيفة "القبس" الكويتية في يوتيوب، قال بن جاسم ان غرف عمليات أنشأت عام 2011 وكان فيها مندوبون "سعودي قطري اردني تركي، والامريكان كانوا موجودين هناك". وكان كل شيء يمر من خلال هذه اللجنة سواء كانت هنا او هنا حسب كلام حمد في إشارة الى غرفة عمليات "الموك" في الأردن وغرفة عمليات "الموم" في تركيا، وهذه الغرف كانت مهمتها اسقاط النظام في سورية تحت ستار ما عرف بالثورة السورية.

وأضاف حمد: لذلك جاء في مرحلة من الحرب استلم فيها بندر بن سلطان الاستخبارات السعودية، وقد تم تسليمه ملف اسقاط النظام، وبدا يخطط لكيفية اسقاط النظام في سورية. وكانت رغبة اسقاط النظام رغبة جميع هذه الدول.

وقال حمد طلب بندر ميزانية ضخمة بحدود 2000 مليار دولا. وكشف حمد انه بعد ان كانت قطر تتصدر الملف في الأشهر الأولى، اصبح الملف بيد بندر وبدا الخلاف بيننا على كيفية إدارة الموضوع وجاءت الميزانية الضخمة لتنفيذ المهمة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الرئيس الاسد يتلقى رسالة من سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'الإصلاح' اليمني: ضغوط دولية لحل قوات الإنتقالي

مسؤول صهيوني سابق: التعاون بين إيران والصين وروسيا مقلق

شاهد.. 2000 مليار دولار طلبتها الاستخبارات السعودية لاسقاط بشار الاسد

الرئيس الاسد يتلقى رسالة من سلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية

مصادر إعلامية: ناقلتا النفط اليونانيتان تبحران من إيران

برلماني إيراني: عازمون على زيادة الصادرات إلى روسيا