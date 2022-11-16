القوات الجوية الإيرانية: لدينا أجواء آمنة في المياه الإقليمية + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وأوضح العميد "حميد واحدي" في حديث خاص لقناة العالم الإخبارية، إن قاعدة "شهید دل حامد چابهار" تؤدي دورا استراتيجيا مهما في حفظ الأمن والإستقرار في بحر عمان ومياه الخليج الفارسي، مشددا على أن القوة الجوية دائما مستعدة للدفاع عن حياض الاراضي الايرانية.

وشدد القائد العام للقوة الجوية للجيش الإيراني أن نهج الجمهورية الاسلامية هو نهج دفاعي، مشددا على ان هدف القوات الجوية الإيرانية هو الدفاع عن حدود البلاد والشعب الايراني.

وقال اوحدي إن أجواء ايران تعتبر من الأجواء الآمنة في العالم ولا توجد لدينا أي مشكلة في مجال الطيران.

وشدد القائد العام للقوة الجوية للجيش الإيراني، على أن القوات الجوية الايرانية على اتم الاستعداد للرد على أي حماقة ترتكب من قبل أعداء الجمهورية الاسلامية.

وبخصوص إقامة كأس العالم وأمن الاجواء، قال القائد العام للقوة الجوية للجيش الإيراني، بإن لا توجد هناك أي مشكلة وأجواء ايران ستكون أمنًا أجواء في العالم.