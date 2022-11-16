إيران ترفض مسودة قرار غربي يدينها في وكالة الطاقة الذرية

العالم – خاص بالعالم

وقال إسلامي إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 'صاغت مشروع قرار وأحضرت مستندات تدرك إنها غير صحيحة، وهذا مرفوض من قبل ايران..

في التفاصيل، المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الايراني مرفوضة وغير مقبوله من طرف طهران حيث اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي اثنا رده على اجتماع مجلس المحافظين ومشروع القرار الموجه ضد ايران على رفض بلاده لهذه المسودة و قال إن تبني سياسة الضغوط القصوى، وتوجيه الاتهامات، وفرض اجراءات حظر على ايران من قبل التيار الصهيوني المتغطرس أمرٌ طبيعي لأن هذا هو أسلوبهم المعتاد.

وأضاف إسلامي: "أن إنتهاج سياسة الضغط الأقصى وتوجيه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية من قبل الغطرسة العالمية والكيان الصهيوني يعود إلي إدمانهم علي هذه السياسات البالية إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وشدد إسلامي أن طهران قامت بالرد على جميع المزاعم والتهم الموجهة إليها وان الطرف الاخر لم يتعامل بنوايا حسنة لذلك قدموا قرارا بهذا الشكل.

هذا بينما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران وجهت رسالة واضحة للأوروبيين، مفادها أنها سترد بشكل مؤثر إذا لم يتم إنهاء السياسات غير البناءة.

عبداللهيان اكد إن ايران تتبادل الرسائل مع الأميركيين، وتتلقى رسائلهم عبر وزراء خارجية الدول الاخرى، لكنهم يتصرفون بنفاق، مشيرا الى أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي يصرح لوسائل الإعلام بأن التوصل الى الاتفاق النووي ليس ضمن أولويات واشنطن، لكنهم يظهرون لطهران العكس.

المواقف الايرانية هذه تاتي بعد ساعات من كشف دبلوماسيين غربيين أن واشنطن وبرلين وباريس ولندن تقدمت بمشروع قرار جديد أمام مجلس محافظي الوكالة الذي ينعقد هذا الأسبوع، يدين إيران لعدم ما اسموه تعاونها في قضية المواقع غير المعلنة.

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