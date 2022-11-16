تغليظ الأحكام ضد معتقلي الرأي في السعودية..!

العالم – خاص بالعالم

تغليظ الأحكام ضد معتقلي الرأي انتهاك قضائي تمارسه سلطة القضاء ضد معتقل بريء أساساً وفق القانون، فجميع من حكمت عليهم محكمة الاستئناف بأحكام مغلّظة كانت لتهم فضفاضة أو أخذت منهم تحت التعذيب.

صفحة معتقلي الراي أكدت قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ خالد الراشد للمرة الثانية، وإضافة سبعة عشر سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح اربعين سنة.

ناصر نجل الداعية المعتقل عوض القرني؛ تحدث عن ظلم إدارة السجون وانتهاكهم خصوصية المعتقلين.

وفي سياق سريد بعض من الانتهاكات والخروقات؛ يكشف شاب سعودي عن شروط خطيرة تفرضها بعض الفنادق في المملكة على البنات الراغبات بالعمل.

وفي مسالة العدوان على اليمن؛ يقول عضو مجلس الشورى اليمني؛ صلاح باتيس؛ إن بعض القوات المنفلتة في عدن بعد عبثها لسنوات أوصلت المدينة الى وضع كارثي؛ واليوم عندما تزايدت الضغوطات الشعبية والدولية لإيجاد حلول عاجلة؛ تعالت الاصوات الغريبة التي تنادي بنقل هذه القوات الى حضرموت والمحافظات الشرقية تحت مبرر التحرير وقمع الحضارم مرة أخرى والحاقهم بالجنوب.

ويتسائل الصحفي اليمني بندر الهتار؛ لماذا تعلن واشنطن دائماً ضبط أسلحة مهربة إلى اليمن وليست الرياض أو ابوظبي؟ ويجيب ببساطة لأن الحصار أمريكي بالدرجة الأولى وبقدرات عسكرية أمريكية وغربية، إذ إن السعودية والإمارات بكل ما تملك من إمكانات بحرية لا تستطيعان محاصرة 5% من السواحل اليمنية.