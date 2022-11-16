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الخزانة الأميركية تفرض إجراءات حظر جديدة على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وعدد من الإعلاميين

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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حظر أميركي يطال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وإعلاميين آخرين

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