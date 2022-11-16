الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

ضبط أسلحة وذخائر في حي طريق السد بمدينة درعا السورية

ضبط أسلحة وذخائر في حي طريق السد بمدينة درعا السورية
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

ضبطت الجهات المختصة في سوريا بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهالي كميات من الأسلحة، خلال تمشيط حي طريق السد في مدينة درعا، بعد السيطرة عليه وتطهيره من فلول إرهابيي “داعش”.

العالم - سوريا

وحسب "سانا" ذكر مصدر في الجهات المختصة في درعا أنه “بعد السيطرة على كامل حي طريق السد عند الطرف الجنوبي لمدينة درعا عملت وحدات الهندسة على تمشيط الحي، لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة وغيرها حفاظاً على حياة المدنيين”.

وبين المصدر أنه تم العثور على “كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بعضها غربي الصنع، ومنها قواذف ورشاشات من مختلف العيارات وقذائف الهاون والقناصات والبنادق الآلية المتنوعة، وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة”.

وأعلن مصدر أمني أمس السيطرة على حي طريق السد بعد القضاء على عدد كبير من إرهابيي تنظيم “داعش” بينهم قياديون.

روابط ذات صلة

الجيش السوري يسقط 'مسيّرة' للإرهابيين في ريف إدلب

تركيا تجهّز لبناء 25 ألف مسكن في شمال سوريا مع نهاية العام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تغليظ الأحكام ضد معتقلي الرأي في السعودية..!

بالفيديو.. مراسل العالم يكشف المزيد عن حادث إيذة الإرهابي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-11-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-11-2022

لبنان.. 'جبهة العمل الاسلامي' تشيد بعملية سلفيت

مقتل 6 رجال شرطة باكستانيين إثر هجوم إرهابي شمال غربي البلاد