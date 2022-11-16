ضبط أسلحة وذخائر في حي طريق السد بمدينة درعا السورية

العالم - سوريا

وحسب "سانا" ذكر مصدر في الجهات المختصة في درعا أنه “بعد السيطرة على كامل حي طريق السد عند الطرف الجنوبي لمدينة درعا عملت وحدات الهندسة على تمشيط الحي، لرفع مخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة وغيرها حفاظاً على حياة المدنيين”.

وبين المصدر أنه تم العثور على “كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بعضها غربي الصنع، ومنها قواذف ورشاشات من مختلف العيارات وقذائف الهاون والقناصات والبنادق الآلية المتنوعة، وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة”.

وأعلن مصدر أمني أمس السيطرة على حي طريق السد بعد القضاء على عدد كبير من إرهابيي تنظيم “داعش” بينهم قياديون.