لحظة بلحظة.. شهداء وجرحى مدنيين بإطلاق نار عشوائي في مدينة إيذه الإيرانية

العالم - إيران

وأكدت المصادر أنه وبعد دخول عناصر إرهابية إلى سوق إيذه المركزي أطلق هؤلاء النار على المدنيين، حيث استشهد وجرح عدد من المتواجدين في المكان.

وبحسب بعض المصادر الإعلامية، فقد استشهد 5 أشخاص وأصيب 15 آخرون حتى اللحظة في هذا الحادث.

وأوضحت مصادر إعلامية أن مجموعتين من العناصر الإرهابية تستقلان دراجات نارية أطلقت النار مستخدمة سلاح الكلاشينكوف على المدنيين وقوات الأمن، حيث استشهد 5 أشخاص بينهم (طفلة وامرأة عجوز ورجلان)، فيما جرح عدد آخر، البعض منهم في حالة خطيرة.

وأفاد مراسل قناة العالم في محافظة خوزستان أن الدراجتان كانتا تحمل كل منهما شخصين قاموا باطلاق النار على المدنيين وعناصر الشرطة.

وأضاف مراسل العالم ان بين الشهداء الذين سقطوا اثر الحادث الارهابي هم عناصر أمن واطفال.

وفي التفاصيل أنه وبعد دعوات الإعلام المناهض للثورة الإسلامية، وابتداء من الساعة 17:30 من مساء اليوم، انطلقت عدة سيارات من ساحة الشهداء إلى مفترق طرق الهلال الأحمر في مدينة إيذه وحاولت اصطحاب الجميع معها.

وبالتزامن مع غروب الشمس واجهت المنطقة إزدحام مروري كثيف، حيث حاولت قوات الشرطة تفريق هؤلاء من خلال الحضور في المكان.

وأفاد شهود عيان أنه خلال هذه الأثناء قامت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين مستخدمة بنادق كلاشينكوف بإطلاق النار على الممدنيين والشرطة حيث أمطرتهم بوابل من الرصاص.

ووصلت قوات الهلال الأحمر والطوارئ على الفور إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المراكز الطبية.. حيث يشهد مستشفى مدينة إيذه المركزي حاليا تجمعا لأهالي وأقارب الضحايا والمجروحين.

ووفقا لفيديو نشرته بعض وسائل الإعلام قام البلطجية بإضرام النار في الحوزة العلمية للمدينة، وألحقوا أضرارا كلية وجزئية بعدد من المكاتب والأماكن العامة.

كما وأغلق المشاغبون بعض الشوارع وأشعلوا النيران في الإطارات وحاويات القمامة.

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