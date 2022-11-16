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قطع المساعدة المالية الشهرية من اول 2023..

بالوثيقة.. نازحون سوريون يتلقون رسالة نصية من مفوضية أوروبا لشؤون النازحين

بالوثيقة.. نازحون سوريون يتلقون رسالة نصية من مفوضية أوروبا لشؤون النازحين
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تلقى نازحون سوريون رسالة نصية على هواتفهم الخليوية من المفوضية الاوروبية لشؤون اللاجئين، تبلغهم فيها انهم لن يتلقوا المساعدة المالية الشهرية وقدرها مليون ليرة لبنانية ابتداء من بداية العام الجديد.

العالم - سوريا

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