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معارضة البحرين في بريطانيا توثق تزوير انتخابات النظام الخليفي

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

احتضن مجلس العموم البريطاني مؤتمرا صحافيا شاركت فيها شخصياتٌ برلمانية وسياسية وممثلو المنظمات غير الحكومية لالقاء الضوء على الانتخابات البحرينية وما شابتها من تجاوزات ومن المقرر ان تبدأ الجولة الثانية في التاسع عشر من الشهر الجاري.

العالم - خاص بالعالم

عقد في مجلس العموم البريطاني مؤتمرا صحفيا بشأن الانتخابات الجارية حاليا في البحرين والتي عقدت جولتها الأولى في الثاني عشر من نوفمبر الحالي والجولة الثانية ستكون في التاسع عشر من نوفمبر.

تناول المؤتمر الصحفي أهم المخاوف حول العملية السياسية في البحرين والعوائق أمام الديموقراطية و سبل معالجتها في ظل القبضة الأمنية المفروضة على الجو العام للانتخابات الفاقدة للشرعية حسب تعبيرهم.
حضر المؤتمر شخصيات سياسية وبرلمانية بارزة وممثلوا المنظمات غير الحكومية وعدد من الناشطين و الصحفيين.

وخلص المؤتمر الى عدة توصيات كان أبرزها حث الحكومة البريطانية على وقف دعمها للبحرين وتطالب البحرين بتنفيذ توصيات التقارير الحقوقية من خلال توفير بيئة سياسية يسمح فيها بالنقاش من دون تجريم.

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