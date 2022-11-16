أميرعبداللهيان يحذر من تداعيات الحسابات الخاطئة لأميركا والغرب

العالم - إيران

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الاربعاء، بين وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان ونظيرته الجنوب إفريقية نالدي باندور؛ حيث استعرضا السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تطلع أميرعبداللهيان إلى تنظيم اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران مع جنوب إفريقيا قريبا؛ ورحب بإرادة البلدين في اتخاذ خطوات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر.

في المقابل أشادت باندور بتطلعات أميرعبداللهيان حول عقد اجتماع لجنة التعاون المشتركة برعاية وزيري خارجية البلدين؛ متمنية أن يفضي هذا الاجتماع إلى تيسير الإجراءات لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين طهران وبريتوريا.

وأكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، في هذا الاتصال أيضا، دعم بلادها المفاوضات الدبلوماسية حول الملف النووي؛ متطلعة إلى مواصلة التزام الأطراف جميعا بالتعهدات وحسم هذه العملية بنجاح وبما يؤدي إلى رفع الحظر عن ايران.