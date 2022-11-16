الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا..

أميرعبداللهيان يحذر من تداعيات الحسابات الخاطئة لأميركا والغرب

أميرعبداللهيان يحذر من تداعيات الحسابات الخاطئة لأميركا والغرب
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية  الإيرانية حسين أميرعبداللهيان من التداعيات السلبية المترتبة على الحسابات الخاطئة والاجراءات غير البناءة من جانب الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية الدولية.

العالم - إيران

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الاربعاء، بين وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان ونظيرته الجنوب إفريقية نالدي باندور؛ حيث استعرضا السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تطلع أميرعبداللهيان إلى تنظيم اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران مع جنوب إفريقيا قريبا؛ ورحب بإرادة البلدين في اتخاذ خطوات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر.

في المقابل أشادت باندور بتطلعات أميرعبداللهيان حول عقد اجتماع لجنة التعاون المشتركة برعاية وزيري خارجية البلدين؛ متمنية أن يفضي هذا الاجتماع إلى تيسير الإجراءات لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين طهران وبريتوريا.

وأكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، في هذا الاتصال أيضا، دعم بلادها المفاوضات الدبلوماسية حول الملف النووي؛ متطلعة إلى مواصلة التزام الأطراف جميعا بالتعهدات وحسم هذه العملية بنجاح وبما يؤدي إلى رفع الحظر عن ايران.

روابط ذات صلة

إيران تنوي رفع مراكزها التجارية في إفريقيا إلى 10

وزير الخارجية: ايران عازمة على توسيع العلاقات مع جنوب افريقيا

كنعاني: التوجه نحو افريقيا من الاولويات الاساسية لسياسة ايران الخارجية

عبداللهيان : توسيع العلاقات الاقتصادية مع افريقيا من اولويات السياسة الخارجية الايرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بانوراما: استهداف ناقلة نفط في بحر عمان.. من المستفيد؟ وإيران تحذر من استغلال الوكالة الذرية لمآرب سياسية

مكتب السوداني يوضح واجبات هيئة مكافحة الفساد وفريقها الساند

في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا.. أميرعبداللهيان يحذر من تداعيات الحسابات الخاطئة لأميركا والغرب

بمشاركة 9 دول.. العراق يستضيف منتدى الحضارات العريقة مطلع كانون الأول المقبل

سياسة واشنطن تجاه إيران..حرب ناعمة بالوكالة

بالفيديو.. معارضة البحرين في بريطانيا توثق تزوير انتخابات النظام الخليفي