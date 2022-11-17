شاهد.. عملية "سلفيت" حجرة عثرة أمام تشكيل حكومة "نتنياهو"

العالم - خاص بالعالم

قال منور في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن عملية "سلفيت" عمقت الازمة داخل كيان الاحتلال، وكذلك عمقت أزمة تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة.

وأضاف، أن التطرف يزداد يوما بعد يوما في كيان الاحتلال، حيث بات الفلسطيني يستهدف اينما كان في الشارع او في بيته.

واوضح القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أن الشعب الفلسطيني كلما زاد تطرف واعتداءات كيان الاحتلال، زادت مقاومته ضد هذا المحتل، لذا الانتفاضة المسلحة ضد كيان الاحتلال تزداد يوما بعد يوم، مشيرا الى أن عملية "سلفيت" اربكت كيان الاحتلال وجعلته يشعر بالخطر الوجودي الحقيقي.

واشار منور، الى أن حكومة نتنياهو هي اكثر الحكومات تطرفا في تاريخ كيان الاحتلال، لذا هناك ضغوطا من بعض الاطراف والمؤسسات داخل الكيان، وخارجه وخاصة من اليهود المتطرفين في الولايات المتحدة بعدم تشكيل نتنياهو، حتى لا تزداد العمليات الفردية البطولية، وكذلك المقاومة الفلسطينية برمتها قوة واصرارا للتصدي لتطرف نتنياهو، مؤكدا ان كافة الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال ايا كانت صفة حكومته والبندقية لن ولم تسكت حتى اندحار الصهاينة من الاراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن يوم الثلاثاء قتل ثلاثة مستوطنين، واصيب آخرون بعمليتي طعن ودهس نفذها فلسطينيان في مستوطنة أرئيل جنوب نابلس، واستشهد الفلسطينيان بعد مطاردة واشتباكات مع قوات الاحتلال حيث ورأت وسائل إعلام عبرية أن العملية تعكس هشاشة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وياتي ذلك تزامنا مع عودة بنيامين نتنياهو الى رئاسة حكومة الاحتلال، حيث من المقرر ان يشكل اكثر حكومة فاشية ومتطرفة في تاريخ كيان الاحتلال.

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