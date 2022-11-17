مندوب روسيا: أوكرانيا وبولندا حاولتا إثارة الصدام المباشر بين روسيا والناتو

العالم - روسيا

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "إن لم يكن هناك قرار مسبق بعقد هذه الجلسة، لكان من الضروري عقدها لمناقشة محاولات أوكرانيا بولندا إثارة الصدام المباشر بين روسيا والناتو".

وأضاف أن "التصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها قيادتا البلدين، لا يمكن النظر إليها من أي زاوية أخرى".

وأشار إلى "الصيت السيء" للدفاعات الجوية الأوكرانية، حيث أعاد إلى الأذهان حادث إسقاط طائرة مدنية روسية فوق البحر الأسود في عام 2001، كانت تتجه من تل أبيب إلى نوفوسيبيرسك. وأسفر الحادث عن مصرع 78 شخصا.

وقال نيبينزيا إن أوكرانيا "ميدان لاختبار مختلف أنواع الأسلحة" بالنسبة للغرب.

وأكد أن دول الناتو تصبح "متورطة في النزاع" من خلال توريدات الأسلحة لأوكرانيا، وأن الولايات المتحدة "انخرطت في التخطيط وقيادة العمليات القتالية".