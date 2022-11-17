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الرئيس التونسي يحذر من محاولات إسقاط الدولة

الرئيس التونسي يحذر من محاولات إسقاط الدولة
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من "محاولات يقوم بها البعض لإسقاط الدولة، لكنه أكد أن من يقوم بذلك واهم وأن مكانه صناديق القمامة".

العالم- تونس

و حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، جاء ذلك خلال استقباله وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، التي أشارت إلى أن" الاجتماع جرى في قصر قرطاج، أمس الأربعاء."

وخلال الاجتماع، أصدر سعيد" توجيهات للشيخاوي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفه بـ "الكارثة البيئية" في صفاقس بالتعاون مع الجهات المسؤولة."

وحذر سعيد من" وسائل يستخدمها البعض لتأجيج الأوضاع في البلاد"، مشيرا إلى أن "تراكم القمامة في صفاقس خلق مشكلة بيئية إضافية زادت من تفاقم الوضع البيئي المتأزم بها".

وأكد الرئيس التونسي على" وحدة البلاد"، مشيرًا إلى أن" ما تتمتع به بعض الجماعات المحلية من استقلالية لا يمس وحدة تونس"، وأنه" يجب المساواة بين الجميع في تحقيق المصالح العامة".

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