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اللواء سلامي: تخوض اميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا والكيان الصهيوني حربا ضد الاسلام والشهداء لكن شعبنا الواعي لن يسمح بتكرار اخطاء صدر الاسلام

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

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