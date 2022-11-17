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وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في مطار طرابلس ويعود إلى بلاده

وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في مطار طرابلس ويعود إلى بلاده
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الخميس، أن "وزير خارجية اليونان الذي وصل إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وفي موقف مفاجئ رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى".

العالم- ليبيا

واستهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تصرف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الذي "رفض النزول من طائرته التي حطت صباح اليوم الخميس في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وذلك في زيارة أعد لها".

وقالت الوزارة، في بيان إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه "رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها"، مشيرة إلى أن "الوزيرة نجلاء المنقوش كانت في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية، إلا أنه وفي موقف مفاجئ - يدعو للاستياء - رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات".

ورفضت الوزارة هذا التصرف، قائلة إنها ستتخذ "الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها".

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