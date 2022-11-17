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عبداللهيان: لتعلم الاجهزة الامنية والكيان الاسرائيلي وبعض ساسة الغرب الذين خططوا لحرب اهلية في ايران وتدميرها ان بلادنا ليست ليبيا او السودان

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

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