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اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا

اللواء سلامي: أحلام العدو بتقسيم ايران لن تتحقق أبدا
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

صرح قائد قوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: أميركا تريد رؤية شبابنا يتقتلون في الشوارع ووجوه الناس مرهقة وشعبنا مشتت وايران مقسمة، وهذه الأحلام الشيطانية للعدو لن تتحقق أبدا لأن الشعب الايراني قوي ومقاوم.

العالم - ايران

يتبع ...

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