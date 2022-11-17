الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية اليونان يكشف سبب إلغاء زيارته لطرابلس

وزير خارجية اليونان يكشف سبب إلغاء زيارته لطرابلس
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إنه ألغى زيارته إلى ليبيا، بسبب خرق وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للاتفاق بشأن أجندة الزيارة.

العالم - أوروبا

وكتب ديندياس، عبر "تويتر": "ألغيت زيارتي إلى طرابلس.. حيث كان من المقرر أن ألتقي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لأن وزارة الخارجية خرقت اتفاقا بعدم الاجتماع بهم.. وتتواصل الزيارة إلى شمال ليبيا كالمعتاد".

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أعلنت في وقت سابق اليوم أن وزير خارجية اليونان الذي وصل إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وفي موقف مفاجئ رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات.

ورفضت الوزارة هذا التصرف، قائلة إنها ستتخذ "الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها".

روابط ذات صلة

ليبيا.. حكومة الوحدة ترفض مواقف مصر واليونان: دعوة للانقسام والحرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن يشكك في كلام زيلنسكي.. فما السبب؟

السعودية: وضع الرأي المعارض على الخازوق اساس الملك + فيديو

صنعاء تحمل السعودية والمجتمع الدولي مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين

قوات القمع الصهيونية تقتحم ’مجدو’ وتنقل أسيراً قياديًّا لجهة مجهولة

وزير خارجية اليونان يكشف سبب إلغاء زيارته لطرابلس

شاهد.. عملية ارهابية بمدينة إيذه و"داعش" تتبنى