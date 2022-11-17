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ريابكوف: لقاء رئيسي المخابرات الروسية والأمريكية في أنقرة تم بمبادرة واشنطن

ريابكوف: لقاء رئيسي المخابرات الروسية والأمريكية في أنقرة تم بمبادرة واشنطن
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن اللقاء بين مدير المخابرات الخارجية الروسية ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في 14 نوفمبر في أنقرة تم بطلب من واشنطن.

العالم - روسيا

وأضاف ريابكوف: "اللقاء الذي تم بين مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في 14 نوفمبر في أنقرة تم بمبادرة من الجانب الأمريكي.. القضايا التي نوقشت هناك ذات طبيعة حساسة".

وكانت وسائل أعلام تركية قد أفادت باجتماع جمع مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في أنقرة.

من جهته قال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عقب اللقاء، إن بيرنز سلم رسالة إلى نظيره الروسي، بشأن عواقب استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا، ومخاطر التصعيد على الاستقرار الاستراتيجي".

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