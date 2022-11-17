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الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب الامريكي

الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب الامريكي
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

حصد الجمهوريون غالبية المقاعد في مجلس النواب الأميركي، بعد حصولهم على 218 مقعداً، ما يمكّنهم في العامين المقبلين من معارضة برنامج عمل الرئيس، جو بايدن.

العالم - الأميركيتان

وذكرت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب الأميركي، ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية مهمّة خلال العامين المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أنّ الغالبية الجمهورية في مجلس النواب تعد أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، في أعقاب أداء مخيب خلال الانتخابات النصفية، ما أفقدهم السيطرة على مجلس الشيوخ.

وتوقعت شبكتا "أن بي سي" و"سي أن أن" فوز الجمهوريين بما لا يقل عن 218 مقعداً في مجلس النواب من أصل 435 مقعداً، وهو الرقم المطلوب لتحقيق الغالبية.

وعقب الإعلان، هنأ بايدن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، بفوز حزبه، وأعرب عن استعداده "للعمل مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ".

وقال بايدن إن انتخابات الأسبوع الماضي مثّلت "رفضاً قوياً لناكري نتائج الانتخابات وللعنف السياسي والتخويف"، وهي في المقابل أظهرت "قوة ومرونة الديمقراطية الأميركية".

من جهته، قال زعيم الغالبية الجمهورية كيفين مكارثي في تغريدة، بعد إعلان النتائج، إن "الأميركيين مستعدون لاتجاه جديد، وأن الجمهوريين في مجلس النواب مستعدون لتحقيق ذلك".

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من خسارة عدد من المرشحين الجمهوريين الذين كان يدعمهم.

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