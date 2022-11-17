وزير الاقتصاد: التجربة أثبتت بأن الحظر لا يمكن أن يمنع تجارة إيران الخارجية

العالم - إيران

وأضاف خاندوزي الذي يزور بودابست للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين إيران والمجر، خلال لقائه الأربعاء مع الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين في المجر: إن تجربة العام الاخير أثبتت أن إجراءات الحظر لا يمكنها أن توقف نمو التجارة الخارجية الإيرانية.

وقال: "في العام الماضي، قمنا بتصدير أقل من نصف المستوى الحالي من النفط، وكان حجم التجارة الخارجية الإيرانية أقل من 100 مليار دولار، وهو ما سيزيد بالتأكيد بحلول نهاية هذا العام".

وأضاف خاندوزي: في العام الماضي أثبتنا أن إجراءات وضغوط العدو لا يمكن أن تعزل إيران رغم أنها فرضت علينا تكاليف.

وأشار وزير الاقتصاد إلى القدرات العالية للشركات الإيرانية في المجال المعرفي، وهو الأمر الذي أدهش الأطراف المجرية بسماع هذا المستوى من طاقات الشركات الإيرانية.

وتحدث خاندوزي عن تركيز الحكومة على تطوير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، واستعرض برنامج الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الإيرانية-المجرية، وقال: تبنت المجر مواقف مستقلة في مجال السياسة الخارجية، وأكد مسؤولوها على حل جميع المشاكل وإزالة العقبات التجارية بين البلدين.

وخلال زيارته إلى بودابست التقى وزير الاقتصاد والمالية الإيراني يوم الأربعاء، في اليوم الأول من الزيارة، "ميهاي فارجا" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.

وفي هذا الاجتماع، الذي عقد في مبنى وزارة المالية المجرية، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والمصرفي، وتقييم تبادل الوفود السياسية والاقتصادية باعتباره دعما قويا للتزايد المستمر في تعزيز العلاقات.

وفي إشارة إلى التطورات الدولية الأخيرة، وصف فارجا تطبيق العقوبات غير العادلة بأنها تسبب عدم الاستقرار وتدمر التفاهمات والتعاون بين الدول، وشدد على أهمية العلاقات الثنائية بين المجر وإيران في الوقت الذي أكد فيه على تعزيز السلام وحل القضايا من خلال المفاوضات.

كما التقى خاندوزي "شاندر ليساك"، نائب رئيس البرلمان المجري، حيث شرح الطرفان في هذا الاجتماع وجهات نظرهما حول تطوير العلاقات البرلمانية ودعم برلماني البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأعرب شاندر ليساك عن استيائه من ممارسة بعض القوى الكبرى فيما يتعلق بفرض عقوبات غير منطقية على دول مختلفة، ووصف إزالة العقبات التي تعترض تطوير العلاقات الثنائية بأنها مهمة للغاية.

وسيعقد الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين إيران والمجر في بودابست اليوم الخميس ويرأس الوفد الإيراني احسان خاندوزي وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.