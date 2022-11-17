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العراق يعلن إعداد خطة جديدة باستئناف عودة نازحيه من مخيم الهول السوري

العراق يعلن إعداد خطة جديدة باستئناف عودة نازحيه من مخيم الهول السوري
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزير الهجرة والمهجرين في العراق، إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، عن إعداد خطة جديدة خاصة بملف عودة النازحين من مخيم الهول بعد تعليق مؤقت بهدف إجراء ترتيبات أمنية ولوجستية.

العالم - العراق

وقالت جابرو: إن "وزارة الهجرة والمهجرين علقت عودة النازحين من مخيم الهول لإعادة ترتيب الأجواء مع المؤسسات الأمنية المتعاونة مع الوزارة"، مشيرة إلى "وجود دعم كبير من قبل رئيس الوزراء والمؤسسات المعنية لهذا الملف" حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت أن "ايقاف إعادة نارحي مخيم الهول لسبب لوجستي يتعلق بزيادة سعة المخيمات التي باتت لا تكفي، اضافة الى حاجتنا ‏لاعادة تأهيل المتواجدين حالياً وإدماجهم، ومن ثم استئناف العمل لعودتهم".

وتابعت جابرو أن "هناك ضغوطا خارجية لإعادتهم بأسرع وقت، لكن نحتاج إلى ضبط الأمن والعمل على إعادتهم إلى العراق".

ونوهت بأن "أي شخص عليه شائبة أمنية لن يسمح بإعادته وسيحال إلى الجهات الأمنية، ولهذا السبب نحتاج إلى إعداد خطة جديدة ومن ثم استئناف العمل لعودتهم".

وأعلنت وزارة الهجرة في وقت سابق اتمام عودة 925 عائلة من مخيم الهول، مشيرة إلى أن العائدين يخضعون لبرنامج تأهيل نفسي ومجتمعي قبل إعادتهم إلى ديارهم.

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