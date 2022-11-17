واشنطن تقر حظراً على 13 شركة مرتبطة ببيع النفط الإيراني

العالم - إيران

وقد أعلن مكتب مراقبة الأصول التابع لوزارة الخزانة الأميركية أنه وضع أسماء 13 شركة على قائمة الحظر، بمزاعم تورط تلك الشركات في تسهيل بيع مئات الملايين من الدولارات من منتجات النفط والبتروكيماويات الإيرانية للمشترين في شرق آسيا.

وتقع الشركات الخاضعة للعقوبات الأميركية في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وجزر مارشال والصين.

و زعمت الحكومة الأميركية أن الشركات المذكورة لعبت دوراً في توصيل منتجات النفط والبتروكيماويات الإيرانية إلى المشترين في شرق آسيا نيابة عن شركات البتروكيماويات في الخليج الفارسي وشركة تريليونز للبتروكيماويات وشركة النفط الإيرانية الوطنية الخاضعة للحظر.

وهذه هي الحزمة الخامسة من إجراءات الحظر الأميركية المفروضة على تصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية منذ يونيو 2022.

وقالت الولايات المتحدة إن هذه العقوبات "تظهر تصميمنا على التعامل مع إجراءات التهرب من العقوبات" على حد تعبيرها.

وخلال الأيام الماضية وكجزء من حربها الهجينة ضد إيران، شددت الولايات المتحدة العقوبات ضد أطراف وشركات مرتبطة بإيران، بالتزامن مع أعمال الشغب.