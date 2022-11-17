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مدير صحة السليمانية بشمال العراق: الحادث سببه انفجار "خزان غاز سائل"

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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