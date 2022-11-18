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ايران تحتل الصدارة عالميا في احتياطيات النفط والغاز

ايران تحتل الصدارة عالميا في احتياطيات النفط والغاز
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني احسان خاندوزي بان ايران تحتل الصدارة من حيث الاحتياطيات الهيدروكربونية.

العالم - ايران

وقال وزير الاقتصاد احسان خاندوزي خلال اجتماع رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الايرانيين والمجريين والذي عقد في بودابست الخميس انه يمكن للشركات الصناعية المجرية الكبيرة الاستفادة من قانون استقطاب الاستثمارات الأجنبية في إيران وزيادة حجم التبادل التجاري في ظل دعم البلدين للعلاقات التجارية .

ووصف سوق إيران الكبير البالغ 80 مليون نسمة بانه أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط ، وأشار إلى تقدم إيران في مختلف المجالات الاقتصادية ، وخاصة التكنولوجيا.

وتطرق وزير الاقتصاد الى تفاصيل قانون استقطاب الاستثمار الأجنبي في إيران ، والذي يغطي على أي مخاطر للمستثمرين الأجانب.

وقال خاندوزي: "يمكن للشركات الصناعية الكبرى في المجر استغلال هذه الفرصة وزيادة حجم التجارة بفضل دعم الحكومتين".

ووصف إيران بأنها الدولة العاشرة في العالم من حيث المعالم السياحية ودعا السياح المجريين لزيارة إيران.

وشرح وزير الاقتصاد للناشطين الاقتصاديين في المجر خطة إيران لتطوير طاقات النقل والشحن والمياه والطاقة والزراعة والقدرات الإنتاجية ، واعرب في النهاية عن تقديره لاستضافة المجر.

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