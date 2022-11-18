المغرب.. البرلمان يعتزم التصديق على اتفاقية تطبيعية مع "إسرائيل"

العالم-المغرب

جاء ذلك في بيان لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) انه سيعقد مجلس النواب الاثنين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جلسة عامة للمصادقة على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة, حسبما نقل موقع رأي اليوم.

وأوضح أن بين المشاريع التي يعتزم المجلس التصديق عليها، مشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وكيان الاحتلال، الموقع بالرباط في 11 أغسطس/ آب 2021.

وفي حال تصديق غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) على الاتفاقية، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، كأول اتفاقية بين المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي تحال إلى البرلمان.

وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وقعت الحكومة المغربية اتفاقيتين مع كيان الاحتلال، في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة، في أول اجتماع مع كيان الاحتلال بعد نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان.

وتنص الاتفاقية التي نشر مجلس النواب نصها، على أن الطرفين يؤكدان قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر.

كما تنص الاتفاقية على أن المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي يتخذان الإجراءات الملائمة للحد من كل أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق.

وحسب الاتفاقية، فإن سلطات طيران كل طرف متعاقد، تزود سلطات طيران الطرف الآخر، بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية.

وتشمل الاتفاقية كذلك بنودا تتعلق بـالإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن كيان الاحتلال والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ويعد المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي مع كيان الاحتلال، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.