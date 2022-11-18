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مندوب الصين بالوكالة الدولية: ندعو جميع اطراف المفاوضات النووية لتجنب الاجراءات التي قد تضعف المحادثات والعمل من اجل التوصل الى اتفاق مبكر

الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

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