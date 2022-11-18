برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة

العالم - ايران

وقال هذا البرلماني: ان الثورة الاسلامية ونظام الجمهورية الاسلامية يتميزان بالنعمة الكبيرة للولاية، وطالما نمتثل لأوامر الولي الفقيه فإن أمننا الحقيقي سيبقى قائما اذ أن العدو استشاط غضبا من ولائنا للولي الفقيه.

وأشاد "كوثري" الذي كان يتحدث أمس الخميس في مراسم تخليد ذكرى قادة و800 شهيد في مدينة بهشهر التي تزامنت مع الذكرى السنوية الـ 8 لرحيل امام جمعة هذه المدينة آية الله "السيد صابر جباري" ومراسم شهيد الدفاع عن الأمن "علي وردي" في مصلى المدينة، بالشهداء الذين قدموا كل ما لديهم على طبق الاخلاص لوجه الله وسطروا الملاحم العظيمة.

وتابع قائلا: ان تسجيل أبطال الاسلام والشهداء الكرام الملاحم طوال فترة الدفاع المقدس حرب صدام على ايران (1980-1988) وشهداء الدفاع عن العتبات المقدسة وشهداء الامن أثار اعجاب العالم الامر الذي ادى الى أن يستشيط العدو غضبا اكثر من الماضي.

وشدد على أن ايران الاسلامية اليوم باتت اكثر شموخا من أي وقت مضى في مختلف المجالات الدولية والعالمية، مؤكدا أنه في المقابل أصبح العدو أمام قوة ايران واقتدارها أكثر ذلة.