شاهد.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات وواشنطن ترد

العالم - خاص بالعالم

هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية اعلنت عن اطلاق الصاروخ الكوري الشمالي البالستي العابر للقارات، وقد رصده الجيش و قال انه اتجه نحو الشرق.

التجربة اثارت ردود افعال متباينة ومخاوف لدى سيول وواشنطن وتوقعتا أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.

فقد ادانت واشنطن بقوة إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي بعيد المدى وقالت انها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن بلادها وأمن حلفائها في كوريا الجنوبية واليابان.

اليابان بدورها اكدت إطلاق الصاروخ واصفة ما حصل بغير المقبول، واشار رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" الى سقوط الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أيضا صاروخا بالستيا قصير المدى الخميس، بعد ساعات على تحذير وزير خارجيتها من رد شرس على تعزيز التحالف الأمني بين سيول وطوكيو وواشنطن.

وكثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناوراتها العسكرية المشتركة في الأشهر الأخيرة في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية التي ترى في هذه المناورات تدريبات على غزو لأراضيها أو قلب نظامها.

ويعد اطلاق كوريا الشمالية للصورايخ الباليستية خرق لوقف اختياري كانت بيونغ يانغ قد فرضته على نفسها في آذار/مارس الماضي عام 2017 لإطلاق هذا النوع من الصواريخ بعيدة المدى.

ويرى مراقبون أن كوريا الشمالية التي يمنع عليها بموجب قرارات الأمم المتحدة إطلاق صواريخ بالستية، قد أصبحت أكثر جرأة بسبب احتمال إفلاتها من أي عقوبات أخرى قد تفرض عليها، بسبب الانقسامات في مجلس الأمن.