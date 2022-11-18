صورة تجمع معتقلي الرأي في السعودية

العالم - السعودية

وكتب حساب "معتقلي الرأي" في تغريدة اليوم: "محاكمة الداعية #خالد_الراشد تسلّطَ الضوء على الظلم الكبير الذي يتعرض له معتقلو الرأي في سجون المملكة. "

واشار معتقلي الرأي في تغريدة اخرى أمس انه "تم اعتقال الشيخ الراشد في 2005؛ وجاء اعتقاله على خلفية خطبة له عن الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد ﷺ." وقامت محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ #خالد_الراشد للمرة الثانية، وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة. ونقل خالد الراشد بتاريخ 26 نوفمبر 2021 من سجن الحاير إلى المباحث العامة، ورغم إبلاغ إدارة السجن بعدم استقرار حالته الصحية، إلا أن المباحث العامة أصرت على نقله. واضاف أن السلطات السعودية أعادت محاكمة خالد_الراشد للمرة الأولى بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 15 سنة، وأضافت المحكمة حينها 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه، لتصبح 23 سنة. وادان حساب معتقلي الرآي بشدة تغليظ الحكم التعسفي الصادر ضد خالد الراشد، وطالب السلطات السعودية بإطلاق سراحه فوراً؛ مؤكدا انه التعبير عن الرأي ليس جريمة.