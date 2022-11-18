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قوات الإحتلال تقتحم جامعة 'خضوري' في طولكرم

قوات الإحتلال تقتحم جامعة 'خضوري' في طولكرم
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة حرم جامعة فلسطين التقنية خضوري بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن" قوات الاحتلال اقتحمت الجامعة، وسلبت تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة".

وتأتي عملية اقتحام حرم الجامعة بعد ساعات من عملية إطلاق نار فجر اليوم الجمعة على حاجز خضوري العسكري عند مدخل مدينة طولكرم.

وانتشرت قوات الاحتلال في المنطقة في محاولة للوصول لمنفذي عملية إطلاق النار الذين انسحبوا من المنطقة بسلام.

واندلعت مساء أمس الخميس مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط الجامعة غرب مدينة طولكرم، وأصيب على إثرها عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق.

وتتعرض جامعة خضوري لانتهاكات متواصلة من قوات الاحتلال التي تقتحم حرمها باستمرار في محاولة لمنع الفعاليات الوطنية التي تقوم بها الكتل الطلابية.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 4 عمليات إطلاق نار، واندلاع 9 نقاط مواجهة.

كما سجلت تفجير عبوة ناسفة، وتحطيم 5 مركبات للمستوطنين، و5 عمليات تصدٍّ للمستوطنين.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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