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العراق.. 19 جريحاً بحادث اصطدام باص سياحي في أربيل

العراق.. 19 جريحاً بحادث اصطدام باص سياحي في أربيل
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد قائمقام قضاء راوندوز في أربيل عاصمة كردستان العراق أحمد قادر، أن 19 جريحاً سقطوا في حصيلة أولية جراء حادث اصطدام باص سياحي في أربيل.

العالم - العراق

وقال قادر، لوكالة الانباء العراقية (واع)،إن" 19 جريحاً سقطوا في حصيلة أولية جراء حادث اصطدام باص سياحي في أربيل بينهم أطفال وشباب وكبار سن".

وأضاف، أن" سبب الحادث فقدان السيطرة وعدم عمل الكوابح ما أدى الى انحراف المركبة واصطدامها بعدد من المحلات والمباني في مصيف بيخال"، مؤكدا "عدم وجود وفيات في الحادث وجميع فرق الأسعاف والدفاع المدني في المنطقة توجهت لمكانه".

واشار الى أن "السياح الذين يستقلون الباص من أهالي محافظة بابل وسيتم علاج المصابين المتأثرين بجروح بسيطة في مستشفى راوندوز فيما تم إرسال المصابين بحروج بليغة الى مستشفى اشتي في مدينة سوران".

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