شاهد.. ماذا تحمل حكومة نتنياهو المتطرفة للمسجد الأقصى؟

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رفع حالة التأهب لدى أجهزة الاحتلال الامنية، هذه الأجهزة التي تحدثت عبر تقارير أشارت بها بتصاعد العمليات الفلسطينية في ظل تصاعد تصريحات اليمين المتطرف الفائز بالانتخابات بزعامة نتنياهو، لتنفيذ أجندات تلمودية عنصرية تتعلق بالمسجد الاقصى المبارك، وتغيير الوضع القائم نحو تقسيمة والتفرد بأدارته وهو ما حذرت منه المرجعيات الدينية والوطنية بالقدس ودعت لشد الرحال ومؤكدة بأن الاقصى حق خالص للمسلمين.



ومع التعثر الحالي لتشكيل الحكومة داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي تتعالى أصوات التطرف والمشاركة بالائتلاف اليمني المتشدد نحو فتح أبواب المسجد الاقصى المبارك كافة أمام االمتدينين، والمستوطنين وزيادة أعدادهم، و هذا المكان هو جبل الهيكل المزعوم مع زيادة الدعم السياسي والمالي للمنظمات المتشدده والجماعات اليهودية المتطرفه، وتجتمع على ذلك كافة الاحزاب التي تنطوي تحت جناح زعيم اليمين المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة بنيامين نتنياهو.



تبني استراتيجية تقسيم المسجد الاقصى المبارك وبأنه حق خالص لليهود وأنا أقتحام الأقصى حق لكل المستوطنين لا يمكن التغافل عنه لكن تلك الاستراتيجية تعلم جيدا أن تحقيق ذلك صعب المنال مع تزايد المواجهة الفلسطينية وتنوع اساليبها.

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