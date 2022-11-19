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كنعاني يعرب عن تعازيه للعراق اثر انفجار خزان الغاز في السليمانية

كنعاني يعرب عن تعازيه للعراق اثر انفجار خزان الغاز في السليمانية
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن تعازيه للعراق حكومة وشعبا إثر حادث انفجار خزان الغاز في السليمانية.

العالم - ايران

وأعرب كنعاني،عن تعازيه للحكومة والشعب العراقي، خاصة أهالي ومسؤولي محافظة السليمانية، عقب حادث الانفجار الغازي في السليمانية بالعراق، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، سائلا الباري تعالى الصبر والسلوان لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

والجدير ذكره أن فرق الدفاع المدني العراقي تمكنت ظهر أمس الجمعة من انتشال آخر جثة من تحت أنقاض مبنى سكني شهد انفجار خزان غاز لمنظومة تدفئة في محافظة السليمانية .

وبذلك يرتفع عدد ضحايا انفجار خزان الغاز في منزل مؤلف من 3 طوابق في حي "كازيوة" بالسليمانية إلى 15 ضحية و12 مصابا يرقد أكثر من 6 منهم في المستشفيات.

وأدى الانفجار داخل المنطقة المكتظة بالسكان إلى انهيار 3 منازل وتدمير عدد كبير من السيارات والعربات.

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كنعاني يعرب عن تعازيه للعراق اثر انفجار خزان الغاز في السليمانية

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