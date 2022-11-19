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البيت الأبيض: كاملا هاريس إلتقت الرئيس الصيني على هامش قمة أبيك

البيت الأبيض: كاملا هاريس إلتقت الرئيس الصيني على هامش قمة أبيك
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي التقت اليوم السبت لمدة قصيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

العالم الأميركيتان

وأضاف المسؤول "أشارت نائبة الرئيس (خلال اللقاء) إلى الرسالة الهامة التي أكد عليها الرئيس بايدن في اجتماعه في 14 نوفمبر مع الرئيس شي وهي: أننا يجب أن نبقي على خطوط الاتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلدينا بمسؤولية".

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية في وقت لاحق صباح اليوم عقد الاجتماع بين هاريس وشي.

وقالت الهيئة في ملخص لمحتوى اللقاء إن الرئيس الصيني أوضح أن الاجتماع مع الرئيس بايدن في بالي بإندونيسيا كان استراتيجيا وبناء وكان له أهمية توجيهية كبيرة للمرحلة التالية من العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف "نأمل أن يعمل الجانبان على تعزيز التفاهم المتبادل، والحد من سوء التفاهم وسوء التقدير، والمشاركة في تقوية العلاقات الصينية الأميركية للعودة إلى مسار جيد ومستقر."جاء اللقاء على هامش قمة أبيك في تايلاند.

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البيت الأبيض: كاملا هاريس إلتقت الرئيس الصيني على هامش قمة أبيك

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