زعيم كوريا الشمالية يهدد أعدائه بـ'الصاروخ الوحشي'

العالم - أسيا

الوحش الذي أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا على إطلاقه، سقط بالقرب من المياه اليابانية، لكن صداه وصل الى العالم كله، خاصة مع إعلان كيم إن بيونغ يانغ سترد بالأسلحة النووية على التهديدات النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة وبلا رحمة.

تجربة بيونغ يانغ لصاروخ يمكنه إيصال رأس حربي نووي إلى أي مكان في الولايات المتحدة، ضمن سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة، استفزت واشنطن وحلفائها، لتسارع وزارة الدفاع اليابانية الى الإعلان عن اجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الاميركية، في المجال الجوي فوق بحر اليابان، تبعها تحليق لمقاتلات أميركية وكورية جنوبية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وفي المواقف، دانت واشنطن بشدة إطلاق الصاروخ قائلة إنه يشكل انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويثير بلا داع توتراً ومخاطر زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة.

وبينما عبرت طوكيو وسيؤول عن رفضهما المطلق للتجربة البالستية، طالبت باريس برد حازم وموحد من المجتمع الدولي على بيونغ ياينغ، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيونغ يانغ الى الامتناع عن اي استفزاز.

وفي موقف مغاير، قالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة تختبر صبر كوريا الشمالية، مشيرة الى انها تراقب الوضع بقلق.

وفي الوقت الذي لم تعلق فيه الصين، على تجربة بيونغ يانغ، افاد مسؤول اميركي ان واشنطن ستطلب مساعدة بكين لكبح جماح حليفتها الكورية الشمالية.

وضمن مساعي واشنطن وحلفائها لزيادة الضغط على بيونغ يانغ يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يوم الاثنين لبحث الملف الكوري الشمالي.