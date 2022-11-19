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قائد الثورة الاسلامية : الامريكيون ارتكبوا انواع الجرائم في افغانستان على مدى 20 عاما وبعدها خرجوا بشكل فاضح

السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

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