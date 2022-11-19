الإنتخابات البحرينية... إنتخابات بلا شعب

العالم – نقطة تواصل

ويرصد برنامج"نقطة تواصل"، نتائج الانتخابات البحرينية التي شهدت مقاطعة كبيرة من قوى المعارضة السياسية في البحرين والتي استجابت معظم اطياف الشعب البحريني لها.

كما تطرق البرنامج الى قرار النظام البحريني والتصريحات الرسمية الصادرة والتي تقول بشكل أو بآخر بأنه شهدت مشاركة كبيرة لكن صح المراقب للشأن البحريني أن يسميها "انتخابات بلا شعب"،وهو البوست الذي كان الاكثر تداولا في المنصات الرقمية.

النظام البحريني يروج على أنه كان هنالك نسبة مشاركة كبيرة لذلك التبس الأمر على بعض الموالين للنظام في الخارج لان لعبة الارقام لدى النظام بدأت تلعب بين نسبة 37% و 73% حيث انقسمت العائلة الحاكمة فمنهم من قال 37% وبعضهم قال 73% حتى صحيفة الايام البحرينية أكدتها ووقعت في فخ مصيدة النظام البحريني حيث تحدثت عن مشاركة 37% هي مشاركة تاريخية، في وقت كان وزير العدل البحريني يتحدث عن مشاركة 73%.

كما استعرض البرنامج مقاطع فيديو لبعض المرشحين الخاسرين الذين طبلوا قبل الانتخابات وقليلا بعض الانتخابات وابرز تلك المقاطع للنائبة البحرينية السابقة الدكتورة معصومة عبد الرحيم والتي وصفت تلك الانتخابات بالعرس الديمقراطي قائلة بالاقبال كما تقول بالكبير للناس.

ويسلط البرنامج الضوء على تداول النشطاء البحارنة مقاطع فيديو وتغريدات للمعارضة البحرينية حول الانتخابات في البحرين واستخدام النظام البحريني لألاعيبه الانتخابية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...