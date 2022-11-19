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سوريا والعراق تبحثان سبل تطوير التعاون في المجال الأمني

سوريا والعراق تبحثان سبل تطوير التعاون في المجال الأمني
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري مع السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في المجال الأمني.

العالم-سوريا

ونقلت وكالة سانا عن الدندح قوله: "إنه تم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على تمتينها في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية".

وأضاف إنه تمت أيضاً مناقشة تسوية أوضاع السوريين المخالفين لشروط الإقامة، إضافة إلى بحث آليات توسيع التعاون في المجال الأمني وتأمين الحدود، ومنع تحرك الإرهابيين بين سورية والعراق وتبادل المعلومات، وكذلك سبل زيادة التعاون التجاري وتسهيل مهمة الشاحنات السورية في نقل البضائع إلى كل المحافظات العراقية.

وناقش الجانبان آفاق تعزيز التنسيق المشترك وتطوير العلاقات الثنائية، وخاصة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية بين وزارة الداخلية السورية ووزارة الداخلية العراقية.

ونوه السفير الدندح بجهود وزارة الداخلية العراقية على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، وسعيها الدائم إلى توطيد العلاقات مع دول الجوار والدول الصديقة بما يخدم المصالح المشتركة.

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