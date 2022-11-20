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وزير الاتصالات: إطلاق القمر الاصطناعي 'ناهيد' إلى الفضاء قريباً

وزير الاتصالات: إطلاق القمر الاصطناعي 'ناهيد' إلى الفضاء قريباً
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور عن إطلاق القمر الصناعي "ناهيد" إلى الفضاء قريباً.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الاحد قال وزير الاتصالات، ان القمر الصناعي "خيام" نشط ويتم استقبال صوره ونتفاعل مع الأجهزة التي تحتاج إلى صوره.

وأضاف: افتتحنا مركز استقبال صور هذا القمر الصناعي في أكتوبر، وهو أول وأكبر وأكثر مركز تجهيزا لإدارة واستقبال صور الأقمار الصناعية في مؤسسة الفضاء.

وردا على سؤال "متى سيتم إطلاق القمر الصناعي ناهيد؟" قال وزير الاتصالات: إن هذا القمر الصناعي سيطلق قريباً ونحاول إطلاقه هذا العام.

وحول التعاون الفضائي مع روسيا، قال زارع بور: تعاوننا متواصل مع روسيا في مجال الفضاء وقمنا بتحديد أعمال مشتركة؛ نحن نصنع أقمار خيام 2 و 3 و 4 بمساعدة بعضنا البعض ولدينا خطة طويلة الأمد مع هذا البلد لمدة 4 سنوات.

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