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شاهد.. ترامب محل سخرية مواقع التواصل في العالم العربي

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

سخرت شبكات التواصل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد ما قدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

العالم - خاص بالعالم

ولقي ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حالة من السخرية بين المغردين داخل امريكا وخارجها الذي وصفوه بالرجل الغبي والثري الذي لا يرى الا نفسه وهو بذلك يجسد المشهد السياسي الامريكي على حقيقته ومن دون رتوش، حيث كتب ابو خالد حول هذا الموضوع مغردا: "امريكا متخبطة فمن الرئيس النعسان الى ترامب، على ما قال حسني مبارك اللي متغطي بالامريكان عريان".

وغردت شمعة احمد حول هذا الموضوع كاتبا: "ترامب رشح نفسه للرئاسة ليتمتع بحصانة معينة تمنع اعتقاله والتحقيق معه ومع ذلك هم يريدون مواصلة التحقيق معه وفتح تحقيق آخر منفصل، التصعيد مع ترامب من قبل الديمقراطيين له عواقبه وهم يعون ذلك".

وكتب حساب مراسل صحفي حول هذا الموضوع: "وزارة العدل الأمريكية تعين مدعيا مستقلا في التحقيقات التي تطال ترامب والاخير يصف الخطوة بـ المسيسة".

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