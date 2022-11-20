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بدء الانتخابات الرئاسية في كازاخستان

بدء الانتخابات الرئاسية في كازاخستان
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

فتحت مراكز الاقتراع في كازاخستان أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة.

العالم - آسيا والباسفيك

ويخوض هذه الانتخابات على رئاسة كازاخستان 6 مترشحين بينهم امرأتان والرئيس الحالي قاسم جومارت توكايف، وهي سابع انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1991.

ووفقا لأحدث البيانات التي قدمتها اللجان الإقليمية، فقد بدأ التصويت في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 1033 في جميع أنحاء البلاد، و68 مركزًا للاقتراع في المكاتب التمثيلية لكازاخستان في البلدان الأجنبية.

وبدأ التصويت الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت صنعاء)، وسينتهي التصويت في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي اليوم الأحد.

من جهته أوضح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، للصحفيين اليوم، أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الحالية، فإنه يخطط لإجراء "تغييرات محدودة في تكوين الحكومة" وفي تكوين الإدارات الأخرى.

وقال: "طبقا للقانون الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية ليست ملزمة بالاستقالة، ولكن هذا الأمر يتم بشكل حتمي بعد الانتخابات البرلمانية".

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