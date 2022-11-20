اول تعليق لمسؤول من 'قسد' على القصف التركي

العالم - سوريا



وأضاف عبدي في تغريدة على "تويتر": ‏"هذا القصف ليس لصالح أي طرف".

وقال عبدي: "‏نبذل جهودنا كي لا تحدث فاجعة كبرى، ولكن إن وقعت الحرب، سيتأثر الجميع بنتائجها. فالهجمات لن تكون محدودة في مناطقنا التي تتعرض الآن لقصف عدواني همجي".

ودعا أهالي المناطق التي يستهدفها القصف "لالتزام منازلهم والالتزام بتوجيهات قوى الأمن".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأحد، تنفيذ مقاتلاتها غارات جوية على معاقل قوات سورية الديمقراطية الكردية شمال سوريا.

ونشرت وزارة الدفاع التركية على حسابها في موقع تويتر صورة لمقاتلة تقلع لتنفيذ غارة ليلية في موقع لم تحدده، وأرفقت الصورة بعبارة 'دقت ساعة الحساب' في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في اسطنبول في الثالث عشر من الشهر الجاري وأوقعت ستة قتلى، واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجيرها.

وبحسب المرصد السوري المعارض فقد أسفرت الغارات عن سقوط اثني عشر قتيلا على الأقل.