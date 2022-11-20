عقب 'اعتداء كركوك'.. العامري يوجه طلبا للقيادات العراقية

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وقال العامري في بيان : "تلقينا وببالغ الأسى نبأ تعرض اخوتنا في لواء علي الاكبر (عليه السلام ) للحشد الشعبي لاعتداء إرهابي في قاطع حمرين، واستشهاد وجرح ثلة من ابنائه البررة يتقدمهم الشهيد "أحمد مكَصد" آمر فوج الأشتر وإصابة الأخ "علي كريم الحسناوي" معاون آمر اللواء".

وأضاف أنه "كما اعترانا ألم الحزن الشديد لنبأ استشهاد إخوتنا في الجيش العراقي في قاطع الفرقة الثامنة في كركوك أثر تعرضهم لعمل ارهابي"، مضيفا إننا "اذ نفخر ببطولات المقاتلين في كل الاجهزة الامنية العراقية، فإننا ندعو للشهداء منهم بالرحمة الواسعة وفسيح الجنان، كما نبتهل الى الله تعالى ان يمنّ على جرحاهم بالشفاء العاجل".

وتابع: "نأمل من الاخوة المعنيين بالخصوص منهم المكلفون بمهام ومسؤوليات قيادية مختلفة ، المزيد من الاجراءات والخطوات بما يكفل قطع دابر الارهاب والارهابيين ومحاصرته والقضاء عليه، وتعزيز القدرات القتالية لاجهزتنا الامنية المختلفة بما يمكنها من تحقيق النصر النهائي والمؤزر باذن الله تعالى".