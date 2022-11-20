الإعلام الغربي ينتقد دعم أوکرانيا علی حساب الشعوب

العالم - خاص بالعالم

وقال سويدان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي عندما وصل الی السلطة، اذعن الاوكرانيون ان "رجل اميركا" أصبح رئيساً.

وبيّن ان من يقرر متی تذهب كييف الی التفاوض مع روسيا، ليس زيلينسكي فهذه مجرد مزحة، فهذا القرار يؤخذ من قبل الولايات المتحدة الاميركية.

وأوضح ان الولايات المتحدة تعيش تباين في المواقف ازاء ضرورة خضوع اوكرانيا للتفاوض مع روسيا، فهناك من يؤيد هذا الخيار وهناك تيار اخر، يدعو الی ايهام الرأي العام الغربي اننا نريد ان نذهب نحو التفاوض.

وأكد سويدان ان الاعلام الغربي بات ينتقد دعم السلطات الغربية لأوكرانيا علی حساب الشعوب الاوروبية والشعب الاميركي واستغلال أموال دافعي الضرائب في هذه البلدان لهذا الغرض.

وأضاف ان الولايات المتحدة بحاجة الی اسكات هذه الاصوات لذلك تريد ان توهم لهم بأننا مع الذهاب الی التفاوض. وبمجرد الحصول علی ورقة السيطرة علی جزء من خيرسون شددت تأكيدها علی هذا الخيار خاصة انها بحاجة الی هذا الخيار قبل الشتاء لأن الجميع يعلم ان الورقة الأقوی في فصل الشتاء هي بيد روسيا.

وحمل سويدان الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية اضاعة فرصة المفاوضات مع روسيا مؤكداً ان روسيا أكدت منذ 3 شهور انه كلما استمرت الحرب أكثر يصعب الوصول الی نتيجة في المفاوضات وهذا ما حصل بالفعل بعد ما أعلنت روسيا ضم المناطق الاربعة الی اراضيها، فاليوم علی الغرب ان يقر بهذا الموضوع ان اراد الانخراط في أية مفاوضات.