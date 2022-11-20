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'نتنياهو': فلسطين لا تريد دولة إلى جانب 'إسرائيل'

'نتنياهو': فلسطين لا تريد دولة إلى جانب 'إسرائيل'
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

جدد زعيم حزب " الليكود" بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل الحكومة الصهيونية القادمة، تحريضه على الفلسطينيين،قائلا إنهم "غير معنيين بإحلال السلام، ولا يرغبون في دولة تعيش إلى جانب "إسرائيل"..

العالم - الإحتلال

وقال نتنياهو في كلمة له عبر الفيديو أمام أعضاء مؤتمر "التحالف الجمهوري اليهودي" في الولايات المتحدة إن "الفلسطينيين لا يرغبون في دولة تعيش إلى جانب [إسرائيل] بل إنهم يريدون دولة تعيش لوحدها وبدلا من [إسرائيل]."حسب موقع هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية "مكان".

وتطرق نتنياهو إلى علاقاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن وإلى الملف النووي الإيراني.

وأكد أنه "كانت هناك على مر السنين خلافات في الرأي بين [إسرائيل] من جهة وبين الإدارة الأمريكية سواء جمهورية كانت أو ديموقراطية".

وأضاف أن "خلافات كهذه تعتبر خلافات داخل العائلة" .على حد وصفه.

وأكد نتنياهو أنه على استعداد للقيام بكل ما في استطاعته من أجل قطع الطريق أمام "ما أسماه زاعما" بـ"التسلح النووي الإيراني حتى إن كانت خطوته مخالفة لموقف الإدارة الأمريكية".

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