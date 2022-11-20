سوريا تعلن استشهاد عسكريين جراء القصف التركي

العالم - سوريا

هذا وأعلنت تركيا، فجر اليوم الأحد، أن مقاتلاتها شنت غارات جوية على معاقل المسلحين الأكراد في شمال سوريا والعراق.

ونشرت وزارة الدفاع التركية على حسابها في تويتر صورة لطائرة مقاتلة تقلع لتنفيذ غارة ليلية على موقع لم تحدده الوزارة.

وأرفقت الصورة بعبارة 'دقت ساعة الحساب' في إشارة إلى انفجار اسطنبول في الثالث عشر من الشهر الجاري، الذي اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية بالوقوف وراءه لكنهما نفيا ذلك.

وبحسب المرصد السوري المعارض فقد أسفرت الغارات التركية عن سقوط اثني عشر قتيلا على الأقل في شمال سوريا.

يتبع..