الشيخ يزبك: لبنان بحاجة لانتخاب رئيس للجمهورية يكون بمستوى الاستقلال

العالم - لبنان

موقف الشيخ يزبك جاء خلال احتفال لإحياء ذكرى أسبوع الشهيد علي محمد شمص في حسينية الإمام الخميني (قده) في بعلبك، بحضور مسؤول حزب الله في البقاع حسين النمر، الوزير السابق حمد حسن، وقيادات حزبية وفعاليات دينية واجتماعية.

الشيخ يزبك أضاف "لقد أرست لغة المقاومة معادلة جديدة وحققت توازن الرعب مقابل الرعب، وهذا ما حصل بالنسبة لحقوقنا النفطية والغازية، وهذه الحقوق لم تكن لتحصل لولا مسيرات المقاومة وإصبع يتحرك ويرعب".

وأكد الشيخ يزبك أن لبنان بحاجة لانتخاب رئيس للجمهورية يكون بمستوى الاستقلال، غير محكوم من خليجي أو عربي أو أمريكي، يعمل من أجل مصلحة لبنان ولا يفرّط بحقوقه.

كما شدّد على أهمية السلاح الذي حقق الأمن للبنان، مشيرًا إلى أن هذا السلاح هو الذي أنقذ وحمى لبنان وأعطاه الحياة، "ولا نقبل من أحد أن يزيل هذه القوة، وإزالة السلاح تعني أن العدو الاسرائيلي أصبح في كل بيت وهو يصادر كل شيء".

وتابع قائلا "نحن نريد أن نحافظ على هذه القوة من أجل خير لبنان وسيادة لبنان واستقلال لبنان، وعندما ندفع بدماء المجاهدين فذلك من أجل خير لبنان، فالعالم لا يفهم إلا لغة القوة، لذلك يجب أن نبقى أقوياء".

وختم الشيخ يزبك بالقول "عندما نطالب بانتخاب رئيس نؤكد أنه لا يمكن انتخاب رئيس بدون التفاهم والاتفاق على رئيس يحمي لبنان وسيادته واستقلاله من خلال ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وعندما يتحقق ذلك يكون لبنان حرًا عزيزًا مستقلًا".