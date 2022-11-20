3 دول تتحدث بالانجليزية، تواجه ايران في مونديال قطر

العالم - الرياضة

للمرة الثالثة علی التوالي يخوض المنتخب الايراني غمار كأس العالم لكرة القدم وهذه المرة علی أرض جارته قطر وعينه علی تخطي حاجز دور المجموعات والعبور الی الدور الثاني للمرة الاولی في سادس مشاركة له في العرس العالمي.

ويتسلح المنتخب الايراني بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش بالطموح والامل في تحقيق مفاجئة بالمجموعة الثانية والتأهيل الی الدور المقبل. آمال يحملها المنتخب ومحبوه.

وقال وزير الرياضة والشباب الايراني حميد سجادي لدی وصوله العاصمة القطرية، في حديث خص به قناة العالم:"اتمنی اطيب الامنيات للمنتخب الايراني وآمل له أفضل أداء امام المنتخبات الثلاثة. ان المنتخب الايراني لم يأت الی قطر ليخسر، وأتوقع الفوز لمنتخب بلادنا".

منتخب ايران، بطل آسيا ثلاث مرات والذي يحتكر المركز الاول آسيوياً في تصنيف الفيفا لأعوام عدة، سيصطدم بمستهل مشواره بالمنتخب الانجليزي الطامح الی مجد طال انتظاره، حيث يبحث عن التتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في مشواره بعد الاولی عام 66 علی أرضه.

وقال محمد ميراني وهو مواطن ايراني يزور قطر لتشجيع منتخب بلاده:"منتخبنا أفضل منتخب في آسيا وجئنا لنشجع فريقنا بأمل صعوده من مجموعته".

ما يبدو لافتاً في مجموعة ايران هو ان المنتخبات الثلاث المنافسة لها تتحدث باللغة الانجليزية ان كان منتخب انجلترا او ويلز او الولايات المتحدة. لكن ما يحتاج اليه منتخب ايران في الملعب فقط، هو ان يتقن لغة الكرة. فإن اتقنها سيكون منتصراً وسيتأهل للمرة الاولی للدور الثاني ويحقق آمال المشجعين الايرانيين.