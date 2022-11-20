القانوع: اعتداءات المستوطنين على الخليل لتهويد المدينة لن تقابل إلا بالصمود والمقاومة

العالم - فلسطين

وأكد القانوع اليوم الأحد، أن تصدي جماهير شعبنا لاعتداءات المستوطنين في مدينة الخليل يأتي في إطار المواجهة المفتوحة مع الاحتلال في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

وشدد على أن محاولات الاحتلال تعزيز الاستيطان في الخليل وزيادة وتيرة الاعتداءات على شعبنا لن تفلح في تغيير معالم المدينة أو كسر إرادة أهلها الصامدين.

ودعا الناطق باسم حركة حماس جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية إلى إسناد أهلنا في الخليل ودعمهم في معركة الدفاع عن مدينتهم وأراضيهم واستدامة الاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه.